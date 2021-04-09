Ankara Tabip Odası Başkanı: Kentte günde 8 bin kişinin Koronavirüs testi pozitif çıkıyor, yoğun bakım servisleri yüzde 80 dolu

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, kentte normalleşme öncesine göre Koronavirüs polikliniklerine başvuran kişi sayısının 10 kat arttığını belirtti. Karakoç, "Filyasyon ekibinin bize verdikleri, günlük 7-8 bin vaka geliyor bize. Ankara çok sıkıntılı bir durumda. Her gün yeni bir yataklı servis açılıyor. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 70’i koronavirüs hastası, kalan yüzde 30 ise normal hastalar. Başkentte yoğun bakım servislerinin geneline baktığımız zaman doluluk oranı yüzde 80’i bulmuş durumda. Yataklı tedavi kurumlarında her gün yeni servisler açılıyor. Polikliniklere inanılmaz derecede başvurular var” açıklamasını yaptı.

Medyascope’tan Özgür Özdemir’e konuşan Karakoç, “Yurtdışından ülkemize giren herkesin mutlaka 14 gün karantinaya alınması gerekiyor. Ülkemizde şu an en sık görülen mutasyonlu virüsler İngiltere ve Güney Afrika virüsleri. Servislere yatırdığımız hastalarda görülen virüslerin yüzde 70’i İngiltere, yüzde 25’i ise Güney Afrika mutasyonlu virüsler. Burada İngiltere varyantlı virüs daha hızlı yayılırken, Güney Afrika varyantlı virüs ise daha ölümcül.” dedi.

"Bakanlık artık temaslı taramasını tamamen bırakmış durumda"

Karakoç şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık artık temaslı taramasını tamamen bırakmış durumda. Eskiden koronavirüs hastaları ile temas halinde olanlar karantinaya alınırdı fakat bu durum tamamen bırakılmış durumda. Filyasyon dediğimiz şey sadece hastaları eve götürüp ilaç veren bir şeye dönüştü. Sağlık Bakanlığı salgın ile mücadeleyi tamamen toplumsal bağışıklığa bıraktı. Toplum salgında kendi haline bırakıldı.

Geçen dönemde hastaneler pandemi ve diğer hastaneler olarak ayrılıyordu. Bugün vaka sayıları bu kadar artmış ve yoğunluk bu kadar fazlayken aynı anda hem normal hastalara hem de Koronavirüs hastalarına bakıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeyecek. Bu nedenle hem Koronavirüs hastaları hem de normal hasta aynı anda bakılmaya devam edilecek. Bütün tedbirlerin yönetsel düzeyde alınması gerekiyor. Bakanlık bir hastane açıp ‘Buradan normal hizmet alabilirsiniz’ diyor ancak aynı hastanenin yan tarafında Koronavirüs hastalarına bakıldığını söylemiyor. Biz hastaları bu konuda uyarıyoruz”