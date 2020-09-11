Ankara Tabip Odası Başkanı: Ankara’da günde 30’dan fazla sağlık çalışanı virüse yakalanıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Ankara’da salgının Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünden çıktığını söyledi.Karakoç, “Ankara’da günde 30’dan fazla sağlık çalışanı virüse yakalanıyor, hastalar hastane koridorlarında yatak bekliyor” dedi.

Medyasccope’tan Özgür Özdemir’in haberine göre Karakoç, “Koronavirüs tanısı pozitif ve genel durumu iyi olmayan ve yatmak zorunda olan hastamız saatlerce sırada bekliyor. İnsanlar ellerinde çantaları ve üstlerinde pijamalarıyla saatlerce hastane koridorunda yatakların boşalmasını bekliyor. Yeni hastaları kabul etmek için durumu kötüleşen bir hastanın hayatını kaybetmesi ya da başka bir hastamızın iyileşmesini bekliyoruz. Ancak bu şekilde hastalarımızı yatırabiliyoruz. Hastalarımızın önemli bir kısmı evde düzensiz bir şekilde takip ediliyor. Tedavi yöntemleri ise düzensiz ve günübirlik değişiyor.” Diye konuştu.