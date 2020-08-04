Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısı 488’e yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO), ilde Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 488'e ulaştığını açıkladı.

ATO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 488’e yükseldiği bildirildi" dedi.

Tabip odasına göre, Covid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle: