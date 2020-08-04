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Koronavirüs

Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısı 488’e yükseldi

Rakamlar teyit edilenleri kapsıyor

04 Ağustos 2020 11:51

Ankara Tabip Odası (ATO), ilde Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 488'e ulaştığını açıkladı.

ATO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 488’e yükseldiği bildirildi" dedi.

Tabip odasına göre, Covid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle:

  • Uzman Hekim: 94
  • Hemşire: 81
  • Temizlik İşçisi:68
  • Asistan: 55
  • Acil Tıp Teknisyeni: 29
  • Aile Hekimi: 27
  • Tıbbi Sekreter: 16
  • Mutfak Çalışanı: 7
  • İdari Personel: 6
  • Eczacı: 6
  • Diş Hekimi: 4
  • Güvenlik:4
  • Röntgen Teknisyeni: 2
  • Laborant: 2
  • İşyeri Hekimi: 1
  • Fizyoterapist: 1
  • Anestezi Teknisyeni:1
  • Mutemet: 1

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