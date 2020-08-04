Ankara Tabip Odası: Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısı 488’e yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO), ilde Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 488'e ulaştığını açıkladı.
ATO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 488’e yükseldiği bildirildi" dedi.
Tabip odasına göre, Covid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle:
- Uzman Hekim: 94
- Hemşire: 81
- Temizlik İşçisi:68
- Asistan: 55
- Acil Tıp Teknisyeni: 29
- Aile Hekimi: 27
- Tıbbi Sekreter: 16
- Mutfak Çalışanı: 7
- İdari Personel: 6
- Eczacı: 6
- Diş Hekimi: 4
- Güvenlik:4
- Röntgen Teknisyeni: 2
- Laborant: 2
- İşyeri Hekimi: 1
- Fizyoterapist: 1
- Anestezi Teknisyeni:1
- Mutemet: 1