Ankara Tabip Odası: Ankara'da Covid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi

Ankara Tabip Odası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı.
Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'da Koronavirüs taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Eylül 2020 tarihi itibariyle 799'a yükseldiğini bildirdi. ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle sıralandı:
Uzman hekim: 131
Asistan: 71
Aile hekimi: 30
Röntgen teknisyeni: 9
İdari personel: 6
Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
Hemşire- Ebe: 118
ATT- Sağlık Memuru: 39
Güvenlik: 10
Eczacı: 7
Diş hekimi: 5
İşyeri hekimi: 2
Temizlik işçisi: 99
Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47
Laborant: 10
Mutfak çalışanı: 7
Anestezi Teknisyeni: 3
Mutemet: 1
Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.