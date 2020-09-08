Ankara Tabip Odası: Ankara'da Covid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi

Ankara Tabip Odası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı.

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'da Koronavirüs taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Eylül 2020 tarihi itibariyle 799'a yükseldiğini bildirdi. ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle sıralandı:

Uzman hekim: 131

Asistan: 71

Aile hekimi: 30

Röntgen teknisyeni: 9

İdari personel: 6

Fizyoterapist-Diyetisyen: 3

Hemşire- Ebe: 118

ATT- Sağlık Memuru: 39

Güvenlik: 10

Eczacı: 7

Diş hekimi: 5

İşyeri hekimi: 2

Temizlik işçisi: 99

Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47

Laborant: 10

Mutfak çalışanı: 7

Anestezi Teknisyeni: 3

Mutemet: 1

Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.