Ankara Tabip Odası, Ali Edizer hakkında soruşturma başlattı

GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin başhekim yardımcılığı görevini yürütürken, erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan Ali Edizer hakkında, Ankara Tabip Odası tarafından soruşturma başlatıldı.

ATO tarafından BirGün’e verilen bilgiye göre, soruşturmayla ilgili Oda tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATO’dan 6 Ekim günü yapılan açıklamada, Edizer’le ilgili bakanlıkça soruşturma açılması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

“Sosyal medya hesaplarından erkeklere boşanma yerine ikinci eş alma çağrısı yapan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Başhekim yardımcısı Ali Edizer’in görevine son verilmiş olması yetmez, acilen cinsiyet ayrımcılığı yapmak ve eşitlik ilkesine aykırı davranmaktan soruşturma açılmalıdır.”

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