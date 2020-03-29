T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Ankara Tabip Odası, 18 sağlık çalışanının Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı; Sağlık Bakanlığı'nı 'şeffaf olmaya' çağırdı

"Sağlık Bakanlığı şeffaf olmalı, çalışanlar düzenli test yapılmalı ve ekipman sağlamalı"

29 Mart 2020 23:43

ETİKETLER

Ankara Tabip OdasıATOpandemikoronavirüsCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24