Ankara sokaklarında Covid-19 testi ilanı: 3 saat sonra kesin sonuç, yurt dışı çıkış onaylı, 365 lira

Sağlık Bakanlığı’nın özel hastaneler ile özel laboratuvarların ‘Kişilerin talepleri üzerine yapacağı Covid-19 testi” için toplam 250 TL ücret alabileceğini açıklamasının ardından Ankara'nın birçok noktasına 365 TL’ye Covid-19 testi yapıldığına dair ilanlar asıldı. Ankara Çankaya İlçesine asılan ilanlarda ‘Covid-19 testi. 3 saat sonra kesin sonuç. Yurt dışı çıkış onaylı ve 365 TL’ ifadelerine yer verildi.

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, ilanda numarası yer alan alan telefonu yanıtlayan kişi, “PCR testi yapıyoruz. Yurt dışına çıkışlar için de 48 saat geçerli. Laboratuvar ortamında, doktorların ve hemşirelerin gözetiminde burundan örnek alıyoruz. Test fiyatını da 365 TL’den 300 TL’ye düşürdük” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın özel hastaneler ile özel laboratuvarlarda PCR testi için 250 TL fiyat belirlediğini ve bunun üzerinde bir tutarı talep etmelerinin nedenine ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Burası Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı bir laboratuvar. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 250 TL’lik ücret devlet kurumları için geçerli. Test yaptırmak isteyen çoğu kişi Ankara Şehir Hastanesi’nde sıra sorunu yaşıyor ve biz de bu sorunu çözmek için böyle bir sistem geliştirdik, yardımcı oluyoruz. Test yaptırılan yerde sıkıntı, yüklenme fazla olduğu için böyle bir yol izledik. Bugüne kadar 100- 120 kişiye test yaptık. Test yaptırmak isteyenler için randevu oluşturuyoruz ve sıra beklemeden hemen test yaptırabiliyorlar.”

İlan yer alan telefon numarasını yanıtlayan kişinin testleri yaptıklarını söylediği laboratuvarın yetkilileri ise yaptığı açıklamada, “Bu olayın bizimle uzaktan ve yakından ilgisi yok. Hukuki süreç başlatacağız. Sağlık Bakanlığı 250 TL ücret belirledi ve bu belirlenen ücretten 1 TL dahi fazla ücret alamayız” ifadelerini kullandı.