Ankara Sanayi Odası Başkanı: Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor, insanları aç bırakamazsınız

Yıl başından bu yana yağan zamlar karşısında alım gücü düşen asgari ücretlilere yıl ortasında ek zam yapılması taleplerine sanayiciler de destek verdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “İnsanları aç bırakamazsınız. Ara zam için yasa çıkmasa da şirketlerimiz telafi zammını pandemide olduğu gibi bir şekilde yapacaktır” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Başkan Özdebir, asgari ücrete yıl ortası zammı verilmesi konusunda kanuni düzenleme yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Kanun çıkarılmasa bile işletmeler çalışanlarının gelirini bir şekilde artırmak durumunda olacaktır. Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. İnsanları aç bırakamazsınız. Piyasada tüketim eğilimi de frenlenirse bu enflasyonun yanı sıra durgunluğa ve işsizlik artışına neden olabilir. Bu durum ciddi tehlike barındırıyor. İşletmeler gerektiğinde üç kişi yerine iki kişiyle çalışır ama yanındaki insanların gelir kaybını gücü yettiği oranda telafi eder.”