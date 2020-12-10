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Ankara Sanat Tiyatrosu Ihlamur Sokak'taki salonu bir yıl daha kullanabilecek

"Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara'nın markasıdır, bir tarihtir"

10 Aralık 2020 19:40

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, maddi imkansızlıklar yüzünden 57 yıldır perde açtıkları salondan çıkmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu'na (AST) sahip çıkacaklarını bildirirken, Ihlamur Sokak'taki salonun bir yıl daha tiyatronun kullanımında kalacağı kaydedildi.

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