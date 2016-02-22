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Ankara'daki terör saldırısına ilişkin 14 kişi tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından 7 kişi serbest bırakıldı

22 Şubat 2016 01:55

Ankara'da meydana gelen bombalı terör saldırısı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 kişinin tamamı tutuklandı.

Ankara'da Çarşamba günü gerçekleşen terör saldırısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul, İzmir ve Ankara olmak toplam 10 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlar sonrasında gözaltına alınan 21 kişi, dün saat 10.30'da Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görevli 4 savcıya ifade veren 21 şüphelinin savcılık işlemleri saat 23.30'a kadar devam etti. İşlemlerin ardından 21 kişiden 14'u tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 7 kişi ise savcılık sorgusunun adından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hâkimlik sorgusunun ardından 14 kişi, silahı terör örgütüne yardım etme, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık suçlamalarından tutuklandı.

 

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