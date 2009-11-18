Ankara 'Roma'yı yaktı!

T24 - Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne temel oluşturan Roma Statüsü’ne taraf olma taahhüdünü geri aldı. Konu, Sudan Devlet Başkanı El Beşir’in gerçekleşmeyen ziyareti nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.



Ankara, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanıma kararını gözden geçiriyor.



Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkındaki tutuklama kararıyla gündeme gelen mahkeme için, Türkiye 2004 yılında Başbakan Erdoğan'ın ağzından taraf olma sözü vermişti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim 2004 günü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne temel oluşturan Roma Statüsü'ne taraf olacağını duyurmuştu.



Ankara, bu taahhüdünü geri aldı. Dışişleri Bakanlığı'nın 2010 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulması dolayısıyla hazırlanan kitapçıkta, Roma Statüsü'ne taraf olunmasına ilişkin hazırlıkların devam ettiği, ancak bunun zaman alabileceğinin anlaşıldığı belirtildi.



Hemen ardından da, "Bu çerçevede, 2010 yılı mayıs ayında Uganda'da yapılacak Uluslararası Ceza Divanı gözden geçirme konferansında ortaya çıkacak yönelimlerin izlenmesi ve ülkemizin Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'ne taraf olması açısından yeni bir değerlendirmenin yapılmasının gerekebileceği düşünülmektedir" denildi.



Uluslararası Ceza Mahkemesi, son olarak Darfur'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkemenin hakkında tutuklama kararı verdiği Sudan Devlet Başkanı Ömer El beşir'in İSEDAK toplantısı için Türkiye'ye yapmak istediği ziyaretle gündeme gelmişti. El Beşir, toplantıya katılmayarak Türkiye'nin elini rahatlatmıştı.