Ankara polisi evine hırsız giren öğrenciyi darp mı etti?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’yi üyesi Ankara Milletvekili Levent Gök, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Akın Taş’ın evine hırsız girdiğini bildirmek için gittiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde darp edildiğini, hakarete ve küfürlere maruz kaldığını söyledi. Gök, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün, “ hard diskler dolu” gerekçesiyle olayın intikal ettiği savcılığa kamera kayıtlarını göndermediğine dikkat çekti. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP’li Gök, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e şu soruları yöneltti:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Akın Taş, 15.03.2012 tarihinde evine hırsız girmesi nedeniyle 16.03.2012 tarihinde Ankara İl emniyet Müdürlüğüne başvurmuştur.

Ankara İl emniyet Müdürlüğü’nün Konya Yoluna ve Etiler Orduevine bakan ana giriş kapısındaki kulübede görevli bulunan polis memurları, müştekiye yardımcı olacakları yerde kendisini aşağılamış, hakaret etmiş, küfürler ederek, tehditlerde bulunarak dövmüş, darp etmişlerdir.

Olay Savcılığa intikal ettirilmiş olup Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırlık soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden istediği kamera kayıtları, o gün hard disklerin dolu olduğu gerekçesiyle savcılığa gönderilmemiştir.

-Kamera kaydı ile ilgili olarak hard disklerin dolu olması mümkün müdür? Bu gerekçe doğru bir gerekçe midir?

-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde çalıştırılan bir kameranın hard diski dolu gerekçesiyle çalışmamasının sorumlusu kimdir, kimlerdir?

-Bu sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?