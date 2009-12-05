Ankara OSTİM'de patlama:1 ölü, 1 yararlı

T24 -

Ankara'da işyerinde meydana gelen patlama can aldı. OSTİM sanayi bölgesindeki firmadaki patlamada, işe başlayalı henüz birkaç gün olmuş Habip Sert hayatını kaybetti, Kemal Halazlıoğlu da yaralandı.Patlama, OSTİM sanayi bölgesinde kazan üretimi yapan bir firmada öğleden sonra meydana geldi.Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu sanılıyor.Olay sonrasında sadece atölye değil, çevredeki bazı işyerleri ve arabalar da zarar gördü.Patlamanın meydana geldiği atölye ve çevresinde polis güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri savcı eşliğinde incelemelerde bulunuyor.



Patlamada ölen işçi 3 gün önce işe başlamıştı



Yaşamını yitiren işçinin üç gün önce işe başladığı öğrenildi.

Bir kalorifer kazanının test edilmesi sırasında meydana geldiği bildirilen patlamada, üç gün önce işe girdiği belirtilen Habip Sert adlı işçi hayatını kaybetti, Kemal Halazlıoğlu ise yaralandı.