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Yaşam

Ankara OSTİM'de patlama:1 ölü, 1 yararlı

Ankara OSTİM sanayi bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara OSTİM sanayi bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Ankara'da işyerinde meydana gelen patlama can aldı. OSTİM sanayi bölgesindeki firmadaki patlamada, işe başlayalı henüz birkaç gün olmuş Habip Sert hayatını kaybetti, Kemal Halazlıoğlu da yaralandı.

Patlama, OSTİM sanayi bölgesinde kazan üretimi yapan bir firmada öğleden sonra meydana geldi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu sanılıyor.

Olay sonrasında sadece atölye değil, çevredeki bazı işyerleri ve arabalar da zarar gördü.

Patlamanın meydana geldiği atölye ve çevresinde polis güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri savcı eşliğinde incelemelerde bulunuyor.



Patlamada ölen işçi 3 gün önce işe başlamıştı

Yaşamını yitiren işçinin üç gün önce işe başladığı öğrenildi.

Bir kalorifer kazanının test edilmesi sırasında meydana geldiği bildirilen patlamada, üç gün önce işe girdiği belirtilen Habip Sert adlı işçi hayatını kaybetti, Kemal Halazlıoğlu ise yaralandı.

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