Ankara Numune Hastanesi kanalizasyonundan kafatası ve kemikler çıktı

T24 - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yapılan kanalizasyon çalışmasında kafa tasları ve insana ait olduğu belirlenen kemikler çıktı. Kazı yapılan alan güvenlik çemberine alınıp, çalışmalar durduruldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Kafa tasları ve kemikler ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde bulunan kanalizasyon tıkanınca hastane yönetimi ekip çağırdı. Kanalizasyonun açılması için kepçe ile acil servis girişi kazılınca ortaya kafa tasları ve kemikler çıktı. Kepçenin yaklaşık 2 metre kazdığı alanda kafa tasları ve kemikler çıkması üzerine çalışma durduruldu. Olayın emniyette bildirilmesi üzerine, alan güvenlik şeridine alındı. Bu arada ortaya çıkan kafa tasları ve kemikler ise poşetlere konularak içeriye alındı.



İnceleme başlatıldı



Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemik ve kafataslarının çıktığı alana gelerek çalışma başlattı. Açılan çukurda inceleme yapan ekipler, başka kafa tasları veya kemik bulunup bulunmadığıyla ilgili de incelemelerini sürdürüyor. Bu arada çıkan kafa tasları ve kemiklerinde incelenmek üzüre Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Cumhuriyetin ilk yıllarında mezarlık olarak bilinen bir bölge"



Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurullah Zengin, hastanenin acil girişinde yapılan çalışma sırasında çeşitli bulgulara rastlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Hemen çalışmaları durdurup, ilgili birimlere haber verdik. Gerekli tutanaklar ve incelemeler tamamlandıktan sonra ilgili birimler çalışmalarımıza devam etmemizi istedi. Hastanemizin bulunduğu alan Cumhuriyetin ilk yıllarında mezarlık olarak bilinen bir bölge. O döneme ait bir mezarlık olduğunu düşünüyoruz. Çıkan kafatası ve kemiklerin de bir mezara ait olduğunu sanıyorum. Ancak, yine hassas bir konu. İlgili yerlere bildirdik, gereken araştırma yapılıyor."

Polis ekipleri şu ana kadar 1 kafatası ve insana ait olduğu belirlenen kemiklerin ortaya çıktığını, bunun üzerine alanda detaylı çalışma başlattıklarını bildirdi.