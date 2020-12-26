 “Ankara’nın merkezindeki AOÇ arazisine helikopter hangarı inşa edilecek!”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) Etimesgut İlçesi'nde yer alan tam 800 dönümlük kısmın yapılaşmaya açılacağının ortaya çıktığını duyurdu. Söz konusu arazide Milli Savunma Bakanlığı’nca bir çalışma başlatıldığını ifade eden Erkin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in söz konusu araziye Tarım Bakanlığı'na devredilen araziye yangın söndürme uçaklarına hangar yapılacağını söylediğini aktardı.

Demirel’in aktardığına göre, söz konusu arazinin 90 dönümü Tarım ve Orman Bakanlığı’na, yaklaşık 250 dönümü Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, geri kalanı da MİT’e tahsis edildi. Tarım Bakanlığı'na devredilen araziye yangın söndürme uçaklarına hangarı yapılacak; Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tahsis edilen araziye helikopter hangarı yapılacak.

MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in belediye meclis toplantındaki, “Etiler Caddesi'nin doğusunda AOÇ'ye ait yaklaşık 800 dönüme yakın arazi üzerinde Milli Savunma Bakanlığı'nca bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na uygun görüş alınarak bir plan yapıldı. Yapılan plan sonucunda askeri hava lojmanları yakınında yaklaşık 90 dönüm Tarım ve Orman Bakanlığı'na… Bu alanın diğer tarafında 250 dönüme yakını da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na… Geriye kalanı da MİT'e tahsis edildi…” sözlerini hatırlatan Erkin, “Peki bu arazilerin üzerine ne yapılacak?” diye sordu.

Erdoğan bu araziyi seçim döneminde değerlendirmeyi düşünüyormuş

“Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Tarım Bakanlığı'na devredilen araziye yangın söndürme uçaklarına hangar yapılacağını ifade etti. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tahsis edilen 250 dönüme de helikopter hangarı yapılacağını söyledi” diyen Erkin, MHP’li Başkan Demirel’in öz konusu plana itirazını şöyle aktardı:

“Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na ve yapılan plana itiraz ettik. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Doğan ve Ankara Milletvekili Hacı Turan'la itirazlarımızı Milli Savunma Bakanlığı'na bildirdik. Şehrin merkezinde böyle bir plan yapılmasının uygun olmayacağını… Bu alana üniversite, hastane yapılabileceğini ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim döneminde bu alanla ilgili milletin lehine bir hizmete çevrileceğine dair beyanı olduğunu söyledik… Hangar yapıldığı takdirde şehrin merkezinde helikopter dolaşmasının sıkıntılar yaratacağını, çağdaş bir kentte böyle bir şeyin olmayacağını ilettik…”

CHP’li Selami Çiçek de tepki gösterdi: Etimesgut'un kalbine vurulacak bir darbe

Etimesgut Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Selami Çiçek ise söz konusu helikopter sahasına ilişkin olarak şöyle dedi:

“Bu projeler Etimesgut'un kalbine vurulacak bir darbedir. Burası Ankara'nın merkezlerinden biri ve buraya helikopter hangarları kuracaklar. Helikopterler, uçaklar gürültüyle, inip kalkacak. Konuyu Ankara Mimarlar Odası'yla görüştük. Bize sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararı alınması için başvurduklarını söylediler. Aslında belediyeye sormadan bir kiralama olduğu ortaya çıkıyor. 26'ncı madde üzerinden ruhsat isteniyor. Bu madde önemli… Çünkü gizlilik var…”

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