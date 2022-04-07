Ankara'nın konuştuğu iddia: Eşinin 74 kişiyle birlikte olduğunu, çocuklarına istismara göz yumduğunu ileri sürdü

Ankara'da yaşayan kuaför Mustafa Azim, eşinin 74 kişiyle ilişki yaşadığını tespit ettiğini ve bu kişilerden bazılarının çocuklarına istismar uyguladığını iddia etti. Azim'in şikayeti üzerine gözaltına alınan anne ve 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kuaför olan Mustafa Azim, davranışlarında gariplik fark etmesinin ardından eşini takibe aldığını belirterek, kadının sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığını söyledi.

BEYAZ TV'nin özel haberine göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında tartışmalar başladı. Eşine şiddet uygulayan Azim, şikâyet üzerine 3 gün cezaevine kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü.

Azim, konuyla ilgili olarak, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi. Azim, eşinin ilişki yaşadığı erkeklerin çocuklarını da istismar etmelerine göz yumduğunu öne sürdü.

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü belirten Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Azim, kızının ise sürekli saçlarını yolduğunu belirtti.

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" diye konuştu.

Kızıyla arasında geçen diyalog hakkında da bilgi veren Azim, şöyle devam etti:

"Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor."

Olayla ilgili yargılama sürecini devam ediyor.