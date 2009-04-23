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Yaşam

Ankara-Nallıhan'da sel yolu yıktı

23 Nisan 2009 04:34

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesi, Kızılboğaz mevkiinde sel tahribatı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan dan Çayırhan istikametine doğru 140–03 nolu karayolunun 18. kilometresinde sel tahribatı sonucu meydana gelen yırtılma ve oyuk nedeniyle, karayolu dün akşam saat 18.00 den itibaren ulaşıma kapandı.

Karayolları 43'üncü Şube Şefliği yetkilileri, yolda geniş kapsamlı önlemlerin alındığını belirterek, Jandarma ekiplerinin araçlara servis yolundan geçiş verdiklerini söyledi.

Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren yolda çalışmalara başlanacağını ve yolun kenarından yeni bir servis yolu verilerek ulaşımın sağlanacağını bildirdi.

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