Ankara Müzik Festivali başlıyor

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali bugün başlayacak.

Festivalin açılışı MEB Şura Salonu'nda, Cenap And anısına konser ve Adnan Saygun'un 110'uncu doğum yılı sebebiyle bestecinin "Ayin Raksı" ile yapılacak.

Çoksesli Koro özel bir programla sahnede olacak

Dünyada kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren ve en eski orkestralardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Avrupa’nın müzik eleştirmenleri tarafından "Cennetten Gelen Sesler" olarak nitelendirilen 2010 yılı "Donizetti Ödülü" sahibi Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu festivalin açılış konserinde özel bir program ile sahnede olacak. Konserde ikinci yarı solistleri de kendi dallarında isim yapmış sanatçılardan oluşuyor. Mezzosoprano Asude Yavuz, bariton Caner Akgün ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman.



Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen ile koro şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu konser verecek. Konserde, Nikolay Rimsky-Korsakov’un "İspanyol Kapriçyosu" ile mezzosoprano Asude Yavuz, bariton Caner Akgün ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman solistliğinde Luis Bacalov'un "Misa Tangosu" seslendirilecek.

Festivalin tanıtım filmine "www.ankarafestival.com" internet adresinden ulaşılabilir.