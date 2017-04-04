T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ankara Müzik Festivali başlıyor

Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu festivalin açılış konserinde özel bir program ile sahnede olacak

04 Nisan 2017 15:24

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali bugün başlayacak.

Festivalin açılışı MEB Şura Salonu'nda, Cenap And anısına konser ve Adnan Saygun'un 110'uncu doğum yılı sebebiyle bestecinin "Ayin Raksı" ile yapılacak.

Çoksesli Koro özel bir programla sahnede olacak

Dünyada kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren ve en eski orkestralardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Avrupa’nın müzik eleştirmenleri tarafından "Cennetten Gelen Sesler" olarak nitelendirilen 2010 yılı "Donizetti Ödülü" sahibi Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu festivalin açılış konserinde özel bir program ile sahnede olacak. Konserde ikinci yarı solistleri de kendi dallarında isim yapmış sanatçılardan oluşuyor. Mezzosoprano Asude Yavuz, bariton Caner Akgün ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman.


Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen ile koro şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu konser verecek. Konserde, Nikolay Rimsky-Korsakov’un "İspanyol Kapriçyosu" ile mezzosoprano Asude Yavuz, bariton Caner Akgün ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman solistliğinde Luis Bacalov'un "Misa Tangosu" seslendirilecek.

Festivalin tanıtım filmine "www.ankarafestival.com" internet adresinden ulaşılabilir.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıCenap AndSevda AndKültür Bakanlığı Devlet Çoksesli KorosuAdnan SaygunSevda Cenap And Müzik Vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24