Ankara Müftülüğü: Elektrik kesintisi ve jeneratörün devreye girememesi nedeniyle iftar ezanı okunamamıştır

Ankara Müftülüğü, iftarda ezanın okunmamasına ilişkin, "Kocatepe camii bölgesinde vuku bulan elektrik kesintisi ve jeneratörün devreye girememesi sebebiyle Ankara metropolde bugün merkezi sistemden iftar ezanı okunamamıştır" açıklamasını yaptı.
Ankara'da bugün, ezanın okunduğu merkez bölge olan Kocatepe Cami mevkisinde yaşanan elektrik kesintisi ve ezan sisteminin jeneratörünün devreye girmemesi sebebiyle iftar ezanının okunamadığı belirtildi.
Ankara Müftülüğü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Kocatepe camii bölgesinde vuku bulan elektrik kesintisi ve jeneratörün devreye girememesi sebebiyle Ankara metropolde bugün merkezi sistemden iftar ezanı okunamamıştır" açıklamasını yaptı.