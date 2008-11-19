Ankara mitingine birlik ve sendikalardan destek

Sağlık alanında faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşu, DİSK ve KESK'in 29 Kasım'da Ankara’da düzenleyeceği "Krize, işsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi mitingi"ne katılacaklarını açıkladı.



Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından hazırlanan ortak açıklama, İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okundu.



Çerkezoğlu, "Haklarımızı yüksek sesle dile getirmek için Ankara'da düzenlenen mitingte hep birlikte yer alacağız" dedi.



İzlenen politikalarla sağlık hizmetlerinin ticarileştirildiğini, krizle birlikte birçok sağlık çalışanının işsiz kalma, gelirlerini yitirme, sosyal güvencelerinden yoksun olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Çerkezoğlu, 1 Ekimde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası ile artık sağlık hizmetine ulaşmanın daha da zorlaşacağını ve kriz bahanesiyle doğacak ek sorunların da yaşanacağını kaydetti.



Çerkezoğlu, "Kamu ve özel, bütün sağlık çalışanlarının hak kayıplarına uğratılmasına göz yummayacağız" dedi.



