Ankara milletvekili Özcan AKP'den istifa etti

T24- AKP Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan, "değerleriyle örtüşmediği" gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özcan, AK Parti'nin Anayasa paketi için "yamalı bohça" ifadesini kullanmıştı. Özcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"Bütün bu değerlendirmelerden sonra AK Parti saflarında siyaset yapmamın inandığım değerlerle örtüşmediğini görüyorum. Bu sebeple kurumsal anlamda dostlarıma veda ediyorum" diyen Özcan, partisinden istifa ettiğini bildirdi.



"Yamalı bohça" açıklaması

Özcan, AK Parti'nin Anayasa paketi konusunda, "İktidar uzlaşmak için çareler arıyor görüntüsü var. Muhalefet partileri de alternatif tekliflerini ortaya koyup uzlaşılarak bir metin çıkarılabilir. Ama 26 maddeyi çok görüyorum. Yamalı bohça gibi olur. Daha az bir madde ile bu iş çözülebilir ve Anayasa tümden yeni bir şekilde hazırlanmalı diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Özcan kimdir?

Çaykara - 1950, Turan Cemal - Hanife - İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü - İngilizce - İnşaat Mühendisi - SSK Genel Müdürlüğünde Mühendis, Statik Büro Şefi, Proje Fen Heyeti Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Daire Başkan Yardımcısı, İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürü, SSK Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı, SSK Yönetim Kurulu Üyesi, SSK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı - Evli, 3 Çocuk sahibi