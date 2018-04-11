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Ankara metrosundaki patlamayla ilgili valilikten açıklama (2)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DE AÇIKLAMA Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde Yenimahalle Metro İstasyonu'nda meydana geldiği iddia edilen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı

11 Nisan 2018 14:00

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN DE AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde Yenimahalle Metro İstasyonu\'nda meydana geldiği iddia edilen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, metroda duyulan sesin patlamadan kaynaklanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
\"Bu sabah 08.10 saatlerinde Yenimahalle Hastane - Metro İstasyonu\'nda ticari servisini yapan bir trende yüksek gerilimden dolayı kontaktörler açtırma yapmıştır. Trenleri yüksek gerilime karşı koruyan emniyet ünitesi kontaktörleri de bu esnada açılarak devreye girmiştir. Yolcularımız tarafından duyulan yüksek ses, kontaktörlerin açması ve basınçlı havanın boşalma sesidir. Metro seferlerinde hiçbir aksama olmadığı gibi herhangi bir elektrik problemi de bulunmamaktadır.\"

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