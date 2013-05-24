Ankara metrosunda öpüşme eylemi

Ankara metrosunda yapılan “ahlak kurallarına uygun hareket edin” anonsuna tepki olarak 25 Mayıs Cuma günü "öpüşme eylemi" düzenlenecek.

Hafta başında Kurtuluş metro durağında bekleyen yolculara “Sayın yolcularımız lütfen ahlâk kurallarına uygun hareket ediniz” anonsu yapılmasını protesto etmek isteyen Ankaralılar sosyal medyada organize olarak ‘Kurtuluş Metro’da Öpüşüyoruz’ kampanyası başlattı.

Bu amaçla Facebook’ta bir de sayfa açan eylemciler, 25 Mayıs Cumartesi akşam saat 18:30’da Kurtuluş Metro durağında öpüşerek durumu protesto edecek.

Metro yetkilileri yolcuların tepkisine yol açan bu anonsu “Metronun kameralarında uygunsuz şekilde görülen gençler için uyarı yapılıyor” şeklinde savunmuş, CHP Ankara Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Levent Gök de konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Seks otobüsü

İstanbul ’da da 2011 Nisan ayında Taksim - Sarıyer seferini yapan İETT otobüsü şoförü ‘ahlaka aykırı’ davrandıklarını düşündüğü genç bir çifte "Otobüs seks yapma yeri değil" sözüyle çıkışmış, ardından başlayan kavgada gençlerden biri darp edilmişti. Bu olayın ardından da sosyal medyada organize olan gruplar otobüste ‘ahlaka aykırı’ davranma protestosu gerçekleştirmişti.