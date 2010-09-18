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Yaşam

Ankara metrosunda intihar

Ankara Metrosu İvedik İstasyonu'nda bekleyen bir kişi, trenin istasyona girişi sırasında rayların üstüne atlayarak intihar etti.

18 Eylül 2010 03:00

T24 - Ankara Metrosu İvedik İstasyonu'nda bekleyen bir kişi, trenin istasyona girişi sırasında rayların üstüne atlayarak intihar etti.

Rafet Cengiz (30), akşam saatlerinde İvedik İstasyonu'nda, Batıkent'ten Kızılay istikametine giden trenin önüne atladı. Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından, istasyona giriş ve çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri de istasyona gelerek incelmelerde bulundu. Cengiz'in cesedi, incelemelerin ardından kaldırıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle Ankara Metrosu'nun seferlerinde gecikmeler yaşandı, istasyonlarda yığılmalar oldu.


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