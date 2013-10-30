Ankara metrosuna iş makinası çarptı

Dikimevi-AŞTİ hattında yolcu taşıyan Ankaray'ın tren setine Emek istasyonu yakınında su arızasını gidermek için çalışma yapan bir iş makinesi çarptı. Seferlerin durdulmasına neden olan olayda Ankaray'ın tren seti hasar gördü. Dün gece Ankaray Emek İstasyonu'nun yakınında bulunan ana su borusu patlamış, olayın ardından istasyon sular altında kalmıştı.

Vatman kabini hasar gördü

Ender Baykuş - Ozan Barış Erim'in Hürriyet'te yayınlanan haberine göre, Ankara'da toplu taşımayı aksatan kazada zarar gören tren setinde vatman kabinin ön camı parçalandı, biniş kapısı ise hasar gördü. Olay yerinde alınan önlemler nedeniyle Konya Yolu'nda araç trafiği yoğunlaştı.

Vatman şoka girdi

Kazaya karışan kepçe ve tren seti olay yerinden kaldırılırdı. Kaza sırasında bulunduğu bölüm büyük oranda hasar gören vatmanın yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Şoka giren tren vatmanı ve hafif şekilde yaralanan bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.