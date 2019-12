-ANKARA METROLARINA 4 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ankara metroları için toplam 4 milyar liralık yatırım yapılacağını belirterek, ''Hükümet olarak ulaşım meselesini öncelikli buluyoruz. En önem verdiğimiz hizmetlerin başında ulaştırma hizmetleri geliyor'' dedi. Yarım kalan Kızılay-Keçiören metro hattı inşaatının Ulaştırma Bakanlığına devir teslimi nedeniyle tören düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve basın mensupları, golf araçlarıyla Yaklaşım Tüneli'nden törenin yapıldığı Dutluk İstasyonu'na geldi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, buradaki konuşmasında, yarım kalan metroları Ulaştırma Bakanlığının tamamlayacağını, bu nedenle metro inşaatlarında vatandaşın muhatabının Hükümet olacağını söyledi. Ankara'nın nüfusunun her yıl ortalama 100 bin arttığını ifade eden Çiçek, ''Eğer bu hizmetleri zamanında planlayamaz, zamanında gerçekleştiremezsek başka sebeplerle kaybettiğimiz parasal imkan, bu hizmetlerin yapımı için harcanacak paradan kat kat fazla oluyor. Onun için metro meselesi, hem Ankara'nın hem İstanbul'un en öncelikli meselesi. Bu önceliği nedeniyle de bu işi Hükümet olarak biz yapma kararını aldık'' ifadelerini kullandı. Metro inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesi konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'un önemli katkıları olduğunu dile getiren Çiçek, ''Ankara siyaseten marka şehir. Bütün dünyanın kararlarını merak ettiği marka şehir. Bu siyaseten marka şehri, başka hizmet sektörlerinde de marka şehir hale getirmenin çabası içerisindeyiz'' dedi. -''BAŞKENTE AYDA 500 BİN KİŞİ GELİYOR''- Çiçek, Ankara'nın gecekondu görünümünden kurtulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gecekonduların hiçbirisi AK Parti iktidarı döneminde yapılmadı. Çok değişik sebeplerle özellikle orta Anadolu'nun şehirlerinden Ankara'ya gelmek mecburiyetinde olan vatandaşlarımız, geldikleri yerlerden maalesef daha iyi şartlarda yaşayamaz durumda. Bugün itibarıyla halen Ankara'da her 9 kişiden birisi gecekonduda yaşıyor. Hükümet olarak öngörümüz, çabamız, gayretimiz ve başlayan süreç sıfır gecekondulu bir Başkenti milletimize ve cumhuriyetimize armağan etmektir. Bunun için hem kentsel dönüşüm hem de artan nüfusu karşılamak adına Ankara'da önümüzdeki süreçte yapılması gereken konut sayısı 136 bindir. Bunun bir kısmı Kuzey Ankara Projesi kapsamında, bir kısmı planlama aşamasında. Önümüzdeki günlerde inanıyorum ki Ankara hem gecekondu görünümünden kurtulacak, siyasi bir marka olan Ankara gecekondusuz bir Başkent hüviyetine kavuşacak hem de Türkiye'deki inşaat sektörü, iş ve istihdam kapısı açısından Ankara büyük bir şantiyeye dönecektir.'' Bu kadar çok nüfusu barındıran başkentin altyapı sorunlarının da süratle çözülmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, ''Metro kaynağına ilaveten Ankara'nın 2060 yılına kadar hem kullanım suyu hem de Ankara sanayinin su ihtiyacı için 350 trilyon kaynak Ankara Büyükşehir Belediyemize katkıdır. Merkezi hükümet olarak Ankara'ya katkımız, metro ve içme suyu bakımından 3,5 katrilyon civarındadır'' diye konuştu. Ankara'yı bölgesinin ve ülkenin bir sağlık Başkenti haline getirmeye çalıştıklarını anlatan Çiçek, iki büyük sağlık kompleksi için gelecek günlerde ihale yapılacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, Ankara'nın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, ''Ankara'ya 2002 öncesi gelip giden insan sayısı 100 binin altındayken, bugün 350 bin kişi geliyor. Kısa sürede bu 600 bine, 1 milyona çıkacak. Tabiatıyla böylesine hem nüfus artışı hem nüfus hareketliliği sebebiyle büyük bir trafik yoğunluğu yaşayacak olan Ankara için metro meselesi bir oksijen kadar ihtiyaç haline gelmiştir ve bu işin Hükümet tarafından gerçekleştirilmesi de zaruridir'' dedi. Çiçek, Keçiören metrosunun belirtilen süreden önce tamamlanmasının da mümkün olabileceğini dile getirerek, bu konuda Ulaştırma Bakanlığına güvendiklerini söyledi.