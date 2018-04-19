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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 eski Danıştay personeli  gözaltında

Ankara merkezli 6 ilde  eş zamanlı düzenlenen  FETÖ operasyonunda telefonlarında ByLock bulunduğu tespit edilen  7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı

19 Nisan 2018 12:07

Ankara merkezli 6 ilde  eş zamanlı düzenlenen  FETÖ operasyonunda telefonlarında ByLock bulunduğu tespit edilen  7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu  tespit edilen  7 eski  Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı bildirilen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da  eşzamanlı yürütülen operasyonda  şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

 

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