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Ankara merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı

  Özkan ARSLAN -ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15

28 Kasım 2018 14:14

 

Özkan ARSLAN -ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.  Yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

 

 

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