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Politika

Ankara meclisinde dengeler değişti

Başkentte yerel seçimlerde, bazı belediye başkanlıklarını AKP'nin kaybetmesi, muhalefetin kazanması meclis dengesini değiştirdi.

07 Nisan 2009 03:00

Başkentte yerel seçimlerde, bazı belediye başkanlıklarını AKP'nin kaybetmesi, CHP ve MHP'li belediye sayısının 4'e çıkması üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.


29 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesinde başkentte, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören AKP, Çankaya ise CHP'li belediye başkanı tarafından yönetiliyordu.

Seçimlerin ardından 7 olan AKP’li belediye sayısı Etimesgut ve Gölbaşı'nın MHP'li, Yenimahalle'nin ise CHP'li belediye tarafından kazanılmasıyla 4'e inerken, CHP önceden sadece Çankaya olan belediye başkanlığına Yenimahalle'yi de katarak sayıyı 2'ye çıkardı.

Belediye başkanlıklarını kazanan partilerin değişmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Meclis üyelerinin dağılım oranlarında da değişiklik oldu.

Gökçek: Sıkıntıya yol açmaz

Yeni dağılıma göre, 103 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 55 AKP, 28 CHP ve 20 MHP'li Meclis üyesi bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki yeni oluşumun kendileri için sıkıntıya yol açmayacağını söyledi.

Gökçek, ''Önceki dönemlerde de 2 kez muhalefetin ağırlığı vardı. Uzlaşma ile yine çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, seçimlere yapılan itirazların incelenerek, oyların kesin sonuçlarının açıklanmasını takip eden 5 gün sonra ilk toplantısını yapması bekleniyor.

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