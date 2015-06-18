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Ankara Mamak'ta bir kadına parkta tecavüz!

32 yaşındaki T.Y, arkadaşını evine bıraktıktan sonra kendi evine gitmek amacıyla taksiye binmek üzereyken tecavüze uğradı

18 Haziran 2015 14:09

Mamak’ta evine gitmek isterken bir parktan geçen solist T.Y, iki kişinin tecavüzüne uğradı. Zanlılardan birisi kaçmayı başarırken, diğeri tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre olay 14 Haziran günü saat 05:45’te yaşandı. Başkentte solistlik yapan 32 yaşındaki T.Y, arkadaşını evine bıraktıktan sonra kendi evine gitmek amacıyla taksiye binmek üzere Gülveren Mahallesi’ndeki Yunus Emre Parkı’ndan geçiyordu. İki kişi, T.Y’nin üzerine doğru yürüdü.

Solist, kaçmaya çalıştı ancak zanlılardan Recep adlı kişi, T.Y’yi yakaladı. Tecavüze uğrayan solistin verdiği ifadeye göre, zanlılar, mağdurenin çantasından 350 TL’si ile cep telefonunu gasp etti. Mustafa T; cinsel saldırı, gasp ve yaralama suçlarından tutuklanırken, Recep isimli zanlı ise halen aranıyor.

 

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