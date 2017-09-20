Ankara, Kuzey Irak'a hangi yaptırımları uygulayacak?

IKBY’nin bağımsızlık referandumuna karşı MGK ve Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında askeri ve ticari yaptırımlar başı çekiyor.

Türkiye’nin 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumunu tanımayacağını açıklamasının ardından bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı, Erbil'e uygulanacak yaptırımları belirlemek üzere alarma geçti. Hazırlanacak dosyalar, 22 Eylül'de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırılacak.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından vazgeçmemesi halinde, başta ekonomik olmak üzere siyasi ve askeri yaptırımları uygulamaya koyacak.

Gündemde olan yaptırımlar şöyle:

BAŞKONSOLOSLUK: Erbil Başkonsolosluğu'nun kapatılması gündemde.

HABUR SINIR KAPISI: Kuzey Irak ekonomik ve ticari olarak Türkiye'ye büyük ölçüde bağımlı. Türkiye, Kuzey Irak ile olan Habur Sınır Kapısı'nı kapatmayı veya sınırlamayı da gündemine alabilir. Derecik, Gülyazı ve Üzümlü sınır kapıları için de düzenlemeler gündeme gelebilir.

BORU HATLARI: Türkiye, referandumdan sonra Kuzey Irak petrolünü Ceyhan üzerinden Avrupa'ya taşıyan petrol boru hattında sınırlamaya gidebilir. Erbil'den Şırnak'a döşenecek boru hattıyla doğalgazın taşınmasına yönelik proje rafa kalkabilir.

ASKERİ EĞİTİM: Türkiye, IŞİD ile mücadelede Peşmerge’ye askeri eğitim ve lojistik destek vermişti. Bu yardımların tamamıyla sonlanması hayata geçebilir.

TİCARETTE SINIRLAMA: Bölgede satışa sunulan ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sini Türk malları oluşturuyor. Türkiye, bölgeye yapılan yabancı yatırımlarda ilk 5 ülkenin içinde. Türkiye, bu bölge için gösterdiği kolaylaştırmaları ve yatırımlarını yeniden gözden geçirebilir.

ASKERİ MÜDAHALE: Türkiye, bölgedeki Türkmenlere yönelik müdahale durumunda askeri seçeneğe yönelebilir.