Ankara Kuğulupark'ta halk ay tutulmasını izlemek için toplanınca parka TOMA getirildi

Ankara’da halk ay tutulmasını izlemek için Kuğulupark’ta toplandı. Halkın toplanmasının ardından parkın yanına bir adet TOMA ve polis ekipleri konuşlandırıldı.

Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye’de izlenmeye başlandı. Ankara’da ise halk ay tutulmasını izlemek için Kuğulupark’ta toplandı. Halkın toplanmasının ardından parkın yanına bir adet TOMA ve polis ekipleri konuşlandırıldı. Parkın içinde polislerin GBT sorgulaması yapmaya başladığı öğrenildi.