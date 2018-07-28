T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Kuğulupark'ta halk ay tutulmasını izlemek için toplanınca parka TOMA getirildi

Parkın içinde polislerin GBT sorgulaması yapmaya başladığı öğrenildi

28 Temmuz 2018 19:08

Ankara’da halk ay tutulmasını izlemek için Kuğulupark’ta toplandı. Halkın toplanmasının ardından parkın yanına bir adet TOMA ve polis ekipleri konuşlandırıldı.

Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye’de izlenmeye başlandı. Ankara’da ise halk ay tutulmasını izlemek için Kuğulupark’ta toplandı. Halkın toplanmasının ardından parkın yanına bir adet TOMA ve polis ekipleri konuşlandırıldı. Parkın içinde polislerin GBT sorgulaması yapmaya başladığı öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

kuğuluparkankarakanlı aypolistomagbt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24