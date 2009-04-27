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Politika

Ankara kritik haftaya girdi

Yarın MGK toplantısı var. Başbakan Erdoğan'ın yeni kabine listesini de perşembe günü Köşk'e sunması bekleniyor.

27 Nisan 2009 03:00

Seçim sonrasında “kabine revizyonuna” kilitlenen Ankara, “kritik haftaya” girdi

Başkent’te günlerdir beklenen kabine revizyonunun, yarın yapılacak MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantısı sonrasına kaldığı, dün kulislerde dillendirildi.

Erdoğan’ın bugün partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu toplaması ve kabine değişikliğiyle ilgili partisinin en yetkili kurul üyelerinin görüşlerini alması bekleniyor. Kulislerde, kabine revizyonunda MGK üyesi bazı bakanların da adı geçiyor. Bu nedenle değişikliğin MGK sonrasına kaldığı yorumları yapılıyor.

Bir başka iddia ise, Erdoğan’ın kabine değişikliğini Gül’e 1 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde sunacağı yönünde.

’Şimşek gidecek’

Reuters ajansına bilgi veren bir Türk hükümet kaynağı, Erdoğan’ın kabinedeki revizyonu perşembe günü Cumhurbaşkanı Gül ile yapacağı olağan görüşmede sunacağını söyledi. Reuters, bakan değişiklikleriyle kabinede bir yenilenme sağlanacak olmasına rağmen hükümetin çizgisinde değişim olmasının beklenmediğini vurguladı. Royal Bank of Scotland ekonomistlerinden Tim Ash, Mehmet Şimşek’in yerine Ali Babacan’ın gelmesinin beklendiğini bildirdi.

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