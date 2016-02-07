Ankara Komedi Festivali 11 Mart'ta başlıyor

“En iyi ilaç gülmektir ve bu ilaca herkesin ihtiyacı var” sloganıyla yola koyulan Ankara Komedi Festivali, 11-26 Mart arasında başkentteki sanatseverlerin karşısında olacak.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Yeni komediler ve yeni yetenekler keşfetmeyi, onları kamuoyuna tanıtmayı, bunu yaparken de insanların hayatını zenginleştirmeyi hedefleyen festival, Vedat Özdemiroğlu’ndan Ayşen Gruda’ya birçok sanatçısı, Ferhangi Şeyler’den Marko Paşa Müzikali’ne kadar çeşitli oyunları ağırlayacak.

Festivalin ayrıntılı programı için tıklayınız.