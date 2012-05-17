Ankara, KKTC hava sahasını işgal eden İsrail'den izahat istedi!

Türkiye ile İsrail, “Davos”, “Alçak koltuk” ve “Mavi Marmara”nın ardından yeni bir krizin eşiğine geldi.

İsrail’e ait bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını işgal etmesi iki ülke arasında bir kez daha gerginliğe neden oldu.

Olaya tepki gösteren Ankara, hava ihlaliyle ilgili İsrail’den izahat istedi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazartesi günü İsrail’e ait bir uçağın 11.05 -12.49 saatleri arasında KKTC hava sahasını tam 5 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Hava kontrol merkezi ihlalleri tespit edip, hemen karargâhtaki Savaş Komuta Merkezi’ne bildirdi.

Savaş Komuta Merkezi, bu gelişme üzerine “hakiki alarm” vererek İncirlik’te konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16'ya derhal havalanmaları emrini verdi.

Türk uçakları, çift koldan İsrail uçağına doğru yönelip, KKTC hava sahasından çıkardı.

İsrail uçağının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) KKTC petrol ve doğalgaz arama sondajı çalışmalarıyla ilgili istihbarat toplamak amacıyla hava sahasını ihlal ettiği tahmin ediliyor.