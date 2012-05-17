T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara, KKTC hava sahasını işgal eden İsrail'den izahat istedi!

Ankara, KKTC hava sahasını ihlal eden İsrail uçağı için bu ülkeden izahat istedi

17 Mayıs 2012 19:23

Türkiye ile İsrail, “Davos”, “Alçak koltuk” ve “Mavi Marmara”nın ardından yeni bir krizin eşiğine geldi.

 
İsrail’e ait bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını işgal etmesi iki ülke arasında bir kez daha gerginliğe neden oldu.
 
Olaya tepki gösteren Ankara, hava ihlaliyle ilgili İsrail’den izahat istedi.
 
Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazartesi günü İsrail’e ait bir uçağın 11.05 -12.49 saatleri arasında KKTC hava sahasını tam 5 kez ihlal ettiğini duyurdu.
 
Hava kontrol merkezi ihlalleri tespit edip, hemen karargâhtaki Savaş Komuta Merkezi’ne bildirdi.
 
Savaş Komuta Merkezi, bu gelişme üzerine “hakiki alarm” vererek İncirlik’te konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16'ya derhal havalanmaları emrini verdi.
 
Türk uçakları, çift koldan İsrail uçağına doğru yönelip, KKTC hava sahasından çıkardı.
 
İsrail uçağının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) KKTC petrol ve doğalgaz arama sondajı çalışmalarıyla ilgili istihbarat toplamak amacıyla hava sahasını ihlal ettiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

AnkaraKıbrıs hava sahasını işgal eden İsrail açıklama istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24