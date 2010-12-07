-ANKARA KIŞA HAZIR ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sert kış koşullarına yönelik hazırlıklarını tamamlayarak, kar ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı havaların soğumasıyla ekip ve ekipmanları, kar yağışına karşı 24 saat aralıksız çalışmak üzere göreve hazır hale getirdi. Başkentin ana cadde, bulvar, otobüs ring yollarıyla genişliği 12 metreden büyük olan sokak ve kaldırımlarını, kar ve buzlardan temizleyecek ekipler, vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmeleri için çalışacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, kış mevsimi başlangıcında kar ve buzlanmada kullanılacak araçların periyodik bakım ve onarımların yapıldığını belirterek, araçların hazır hale getirilip, beklemeye alındığını söylediler. Karla mücadele ekiplerinin, meteorolojiden alınacak bilgiler doğrultusunda yönlendirileceğini ifade eden yetkililer, ani bir yağış olasılığına karşı da bazı araçların şehrin bazı noktalarında anında müdahale için hazır bekletileceğini kaydettiler. Başkentlilerin rahat ve huzurlu bir kış geçirmeleri için kar yağışı ve buzlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan yetkililer, 52 kar küreme ve tuz atan araç, 19 önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 27 greyder, 35 kepçe, 21 loder, 19 dozer ve bin 103 personelle 24 saat 3 vardiya halinde çalışılacağını dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi olarak 130 tonluk tuz silosu ve tuz solüsyonu hazırlama tesisine sahip olduklarını belirten yetkililer, buzlanmayla mücadelede alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz kullandıklarını söylediler. Stokta 15 bin ton tuz bulunduğunu, 15 bin ton için de ihaleye çıkılacağını bildiren yetkililer, depoda ayrıca 25 ton da magnezyum klorür solüsyon olduğunu söylediler.