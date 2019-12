Ankara Kedisi tescillendi

Ankara Kedisi ‘milli hayvan ırkı’ olarak tescil edildi. Artık Ankara Kedisi’nin sınai mülkiyet hakları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ait olacak ve bu hayvan yurtdışına ancak belli şartlarda ve izinle çıkarılacak.



Tebliğe göre, uluslararası alanda “Angora Cat, Turkish Angora ve Angora” olarak adlandırılan Ankara Kedisi, özel merak, zararlılarla (fare, böcek vs.) mücadele ve neslini korumak amacıyla yetiştiriliyor. Kedinin kuyruğu uzun ve tamamen tüylü. İki gözü mavi renkte olanlar ile farklı göz rengine sahip kedilerde mavi renkli gözün yanındaki kulağın sağır olma ihtimali yüksek.



Her iki iki göz rengi mavi, veya her iki göz rengi altın sarı-bakır-kehribar-ela-yeşil ve bu renklerin değişik tonları olabiliyor. Kedinin kulağı, burnu, ağzı, ayak tabanı pembe. Kulak, vücut ve kuyruk tüyleri ise beyaz. Eğitime müsait, öğrenme kapasitesi ve avcılık yeteneği yüksek. Zeki kedi ırkları arasında.



İşte milli takım!



Şimdiye kadar Ankara Kedisi dahil 36 hayvan ırkı tescillendi. Milli Tescil listesindeki hayvanlar şöyle: “Yerli Kara (sığır), Kilis (sığır), Yerli Güney Sarısı (sığır), Boz Irk (sığır), Doğu Anadolu Kırmızısı (sığır), Anadolu Mandası, Anadolu İvesisi (koyun), Sakız (koyun), Gökçeada (koyun), Karacabey Merinosu (koyun), Dağlıç (koyun), Morkaraman (koyun), Tuj (koyun), Norduz Koyunu, Ankara Keçisi, Kıl Keçi, Norduz Keçisi, Denizli (tavuk), Gerze (tavuk), Ankara Tavşanı, Bursa Beyazı (ipek böceği hattı), Bursa Beyazı Alaca (ipek böceği hattı), Hatay Sarısı (ipek böceği hattı), Kafkas Arısı, Kıvırcık (koyun), Akkaramın (koyun), Karayaka (koyun), Kilis Keçisi (koyun), Kangal (köpek), Van Kedisi, Malya (koyun), Akbaş (köpek), Anadolu Merinosu (koyun), Orta Anadolu Merinosu (koyun), Çine Çaparı (koyun), Ankara Kedisi. Morfolojik özellikleri ile tescil edilen bu hayvanları, artık başka ülkeler kendi ırkları olarak tescil edemeyecek.