Ankara kedisi Mittens, 'Yılın Yeni Zelandalısı' ödülüne aday gösterildi

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Her sene geleneksel olarak verilen "Yılın Yeni Zelandalısı" ödülüne bu sene Başbakan Jacinda Ardern, Halk Sağlığı Genel Sekreteri ve sosyal medyada üne kavuşan bir Ankara kedisi aday gösterildi.

Mittens isimli kedi, Wellington kentinin en çok tanıtan isimlerinden. Kedi, dükkanları, plazaları ve kiliseleri gezerken fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla poz veriyor. Geçen aylarda Mittens'a şehrin anahtarı verildi.

Mittens, 2018'de şehirde gezinirken görüntülenmesinin ardından üne kavuştu. Bir belediye çalışanı kedinin evden kaçmadığına emin olmak için bir Facebook sayfası açtı Şimdi bu sayfanın 50 bin takipçisi bulunuyor ve hayranları Mittens'ın günlük gezintilerini takip edebiliyor.

Mittens'ın yanı sıra ödüle aday gösterilenler arasında Koronavirüs pandemisi sürecindeki başarılı liderlikleriyle dikkat çeken Başbakan Ardern ve Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Sekreteri Dr. Ashley Bloomfield da bulunuyor.

Ödülü daha önce kazananlar arasında yönetmen Taika Waititi, komedyen Mike King ve Yeni Zelanda Millî Ragbi Birliği Takımı kaptanı Richie McCaw bulunuyor.

Daha önce hiçbir kedi 'Yılın Yeni Zelandalı'sı seçilmedi.