Ankara katliamının ikinci bombacısının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ikinci canlı bomba olduğu belirtilen Suriye uyruklu Ebu Usema’nın saldırı gününe ilişkin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Ankara Garı önündeki saldırıyla ilgili hazırlanan fezlekeye göre, iki canlı bomba, şüphelilerden İbrahim Halil Alçay adına kayıtlı 34 DM 8574 plakalı gri renkli Ford marka arabayla 10 Ekim 2015’te Ankara’ya geldi. Bu arabaya saldırıdan sonra tutuklanan Yakup Şahin, 27 AVH 70 plaka beyaz Citroen C-Elysee marka arabayla eskortluk yaptı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; canlı bombaları taşıyan araç, saldırı günü 10 Ekim 2015’te saat 09.10’da Konya yolu Mevlana bulvarındaki kameralarda görüldü. İki canlı bomba saat 09.15 sıralarında araçtan inerek, taksiye bindi ve İnönü bulvarı üzerinden TBMM’ye doğru devam etti. Saldırganlar taksinin Çankaya istikametine doğru dönmesi üzerine panikleyerek, ‘biz burada inelim’ diyerek araçtan indi.

TBMM önünden yürüdüler

TBMM dikmen kapısı önünden TBMM Bulvar kapısı ve Akay kavşağına doğru yaya yürüyerek, Çankaya kapısına gelmeden 09.30 sıralarında başka bir taksiye binen canlı bombalar, Atatürk Bulvarı, Güvenlik, Hoşdere, Elçi, Dikmen, Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Anıt caddelerini takiben Kazım Karabekir Hipodrum caddesi kesişiminde yer alan Ulaştırma kavşağında sol şeritteyken taksicinin “tren garı 50 metre ileride” demesiyle taksiden indi.



09.56.45’de gar önündeydiler

İki canlı bomba, TCDD Genel Müdürlüğü Hipodrum caddesini gören kameranın görüş açısına saat 09.56.45’de girdi. İki canlı bomba da kalabalığın arasına doğru ilerledi. Canlı bombalardan birincisinin koyu renkli mont, pantolon ve ayakkabılı, ikincisinin ise koyu renkli mont, pantolon, beyaz renk Nike marka spor ayakkabılı olduğu kameralara yansıdı. Her iki canlı bombacının da koyu olan montlarının alt kısmından iki elleri ile bombaları tutarak destek verdiği de görüldü.

3 saniye arayla

TCDD Tren Garı ön kısmında bulunan kamera kaydının incelenmesinden, ilk bombayı beyaz renk Nike marka spor ayakkabı giyen ve DNA incelemesi sonucu kimliği belirlenen Yunus Emre Alagöz saat 10.04.50’de patlattı. İkinci canlı bomba da üç saniye sonra saat 10.04.53’de pime bastı. Olay yerinde diz altından kopmuş vaziyette bulunan sağ ve sol bacakların ayaklarındaki ayakkabıların beyaz renkte Nike ayakkabılar olduğunun görülmesinden hareketle yapılan DNA incelemesi sonucu ilk canlı bombacının Yunus Emre Alagöz olduğu netleştirilmişti.



İşte ikinci canlı bombacı

Fezlekeye göre ikinci canlı bombacı ise, 10.04.15’de TCDD Genel Müdürlüğü Hipodrum Caddesi’ni gören 52 nolu kameranın görüş açısına girdi ve ilk kez böyle görüntülendi. Fezlekede, şahsın siyah olan montunun iç kısmından dışa doğru bir kabarıklık ve kollarının gergin bir şekilde olduğu ve kalabalığın içine girdiği belirtilirken, beyaz ayakkabılı Alagöz’ün ise 10.04.35’de aynı kameranın görüş açısına girdiği, kalabalığın içerisine girerek 10.04.49’da görüş açısından çıktığı kaydedildi. Fezlekede, Alagöz’den geriye kalan iki bacak ve ayaklarındaki Nike ayakkabılarının görüldüğü parçaları da yer aldı.