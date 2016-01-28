Ankara katliamının azmettiricisinin bilgisayarından çıkan notlar: 19 il, HES'ler, bir siyasi parti, bir gazete

Ankara'da 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamın azmettiricisi olduğu belirlenen "Ebu Ali" kod adlı Yunus Durmaz'a ait bilgisayarda bölgede yaşayan insanların demografik analizlerinin yanı sıra barajlar ve kritik noktadaki güvenlik birimlerine ilişkin keşiflerin de yer aldığı bilgiler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'nın da bulunduğu 19 ilde 26 ayrı noktayı hedef aldığına ilişkin notlar bulundu.

Radikal'in haberine göre Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen Yunus Durmaz’a ait bilgisayarda, IŞİD’in 19 ilde 26 ayrı noktayı hedef aldığına ilişkin notlar bulundu.

Benzer eylemler

10 Ekim’de Ankara Garı önünde iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından yapılan operasyon ve çalışmalar, IŞİD'in eylem planlarına ilişkin çok önemli bulgulara ulaşılmasını ve benzer eylemlerin önlenmesini sağladı. Patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde görevlendirilen özel ekiplerin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü birimleri ile koordinasyon halindeki çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlar örgüte büyük darbe vurdu.

6 kalaşnikof ve 22 el bombası

Ankara’daki terör saldırısının azmettiricisi olduğu ve Suriye’ye kaçtığı belirlenen, örgütün Gaziantep emiri “Ebu Ali” kod adlı Yunus Durmaz’ın deposuna yapılan baskında, 6 kalaşnikof, bir susturuculu tabanca, 22 el bombası ile bin 600 mermi ve fünyeler bulunmuş, evinde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlarla birlikte bir bilgisayar ele geçirilmişti.

İstihbarat şifreyi kırdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürülen ancak şifre ile korunduğu için açılamayan bilgisayar, daha sonra Ankara’ya gönderildi. İstihbarat Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu şifresi kırılan bilgisayarda IŞİD’in Türkiye’de planladığı eylemlere ilişkin çok önemli bulgulara ulaşıldı.

Hedef: Bir siyasi parti ve bir gazete merkezi

Binlerce resim ile çok sayıda belgenin yer aldığı bilgisayarın incelenmesi sonucunda, örgütün Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana İskenderun ve Mersin’in de aralarında olduğu 19 ilde 26 ayrı noktada yaptığı keşiflere ilişkin notların yer aldığı görüldü. Başta HES’ler olmak üzere bir siyasi partinin genel merkezi ile bir gazete merkezinin de aralarında olduğu hedeflerin belirlendiği, Gaziantep ve civar illerde yaşayan vatandaşların mezhep ve etnik kökenlerinin araştırıldığı, buna göre yerleşim yerlerinin harita üzerinde işaretlendiği tespit edildi.

G20

İncelenen belgelerden, Durmaz’ın, Suriye’deki örgüt yöneticileri ile Ankara, Suruç, Mersin ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen saldırıların öncesi ve sonrasında irtibat kurduğu, örgütün 14-15 Kasım 2015’te Antalya’da yapılan G20 zirvesine yönelik ciddi eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi.

Örgüt üyelerinin, zirveye katılacak liderlerin kalacağı oteller ile muhtemel ve alternatif güzergahlarına ilişkin keşif yaptığı, güzergah üzerinde bombalı saldırı gerçekleştirilebilecek noktaların tespit edildiğine dair bilgiler 17 Ekim’de Antalya Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda zirve nedeniyle alınan önlemler tekrar gözden geçirildi. Terör örgütünün ayrıca yine Antalya’da eğlence mekanlarına yönelik araştırma yaptığı, zirveye yönelik saldırıya alternatif saldırı planladığı da öğrenildi.

Bilgisayarda ele geçen belgeler arasında bazı örgüt üyelerinin isimlerinin yer aldığı liste de bulunuyor. Söz konusu listedeki 60’ın üzerinde ismin eylem yapabilecek düzeyde olduğu ve aralarında canlı bomba olarak kullanılabilecek örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak emniyet kayıtlarına geçtiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.