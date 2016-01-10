Ankara katliamını gerçekleştiren ikinci canlı bombanın da kimliği tespit edildi

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmak istenen Barış ve Emek Mitingi'ne yönelik düzenlenen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamdaki ikinci canlı bombanın Suriye uyruklu E.U. olduğu belirlendi.

Ankara'da 10 Ekim 2015 günü düzenlenecek barış mitingini kana bulayan katliamı gerçekleştiren iki canlı bombanın aynı karede yer aldığı fotoğraf, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Saldırıyı düzenleyenlerden birinin Yunus Emre Alagöz olduğu açıklanmıştı.

Savcılık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, soruşturma kapsamında, canlı bombaların eylem öncesinde kaldıkları hücre evinden çıkarken görüntüler tespit edildi. Hücre evi çerçevesindeki güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı incelenmesinde, canlı bombaların eylem öncesine ait görüntülerine ulaşıldı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre yetkililer görüntülerden hareketle ikinci canlı bombanın kimliğini tespit etmeye çalıştı. Bu kapsamda Interpol ile temas kuruldu. Çalışmalar sonucunda katliamı yapan ikinci canlı bombanın Suriye Uyruklu E.U. olabileceği değerlendirildi.

DNA örneği vermedi

İsmin belirlenmesinden sonra E.U.’nun ailesini araştıran yetkililer, canlı bombanın güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan ancak bir Arap ülkesinde yaşadığı tespit edilen kardeşine ulaştı. Güvenlik birimleri, kesin kimlik tespiti için canlı bombanın kardeşi olduğu ileri sürülen kişiden, DNA örneği almak istedi. Ancak söz konusu kişinin Türk güvenlik birimlerine bu konuda yardımcı olmadığı bildirildi.

Dijital kayıtlarda var

IŞİD’in 'Gaziantep emiri' olduğu ileri sürülen Yunus Durmaz’ın kaldığı hücre evinde, bilgisayarı ele geçirilmişti. Bilgisayar üzerinde yapılan incelemede, E.U.’nun isminin yazışmalarda geçtiği belirtildi. Canlı bombalardan biri olan Yunus Emre Alagöz’ün kardeşi Şeyh Abdurrahman Alagöz de Şanlıurfa Suruç’ta 31 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenlemişti