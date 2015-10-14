Ankara katliamının ardından Emniyet Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü görevden alındı

Ankara'daki barış mitingi öncesinde meydana gelen ve en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların ardından, Ankara İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal, İstihbarat Şube Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü'nün görevden alındığı açıklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Arıkan vekaleten atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen menfur terör saldırısını bütün yönleriyle soruşturmakla görevlendirilen mülkiye ve polis başmüfettişlerinin teklifleri doğrultusunda soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü görevlerinden uzaklaştırılmıştır.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Arıkan vekâleten görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kadri Kartal kimdir?

03.03.1961 yılında Mersin de doğdu. 1979 yılında Polis Koleji ve 1983 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Sırayla değişik rütbelerde Edirne, Erzincan, Denizli, İzmir, Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2006 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. emniyet genel müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Baş Müfettiş olarak ve 2008-2010 yılları arasında Niğde İl Emniyet Müdürü, 2010-2014 yılları arasında da Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.