Ankara katliamında ölenler, Denizli'de anıldı

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - EĞİTİM-Sen Denizli Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, iki yıl önce Ankara\'da yapılması planlanan miting öncesi düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara Garı\'nda 101 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015\'teki bombalı saldırıların ikinci yıldönümünde, ölenler Denizli\'de anıldı. Gazi Bulvarı Candoğan Parkı önünde Eğitim-Sen tarafından düzenlenen anma etkinliğine; KESK, DİSK ve TMMOB destek verdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Topluluk, \'Ankara\'nın hesabı sorulacak\', \'10 Ekim\'i unutma, unutturma\', \'Katiller halka hesap verecek\' sloganları attı. Eylemcilerden bazıları bombalı saldırıda ölenlerin resimlerini taşıdı. Grup adına açıklamayı Eğitim-Sen Denizli Şubesi Başkanı Mehmet Dede yaptı. Dede, ölüme karşı yaşamı savunanların bombaların hedefi olduklarını, barış istemek için alana geldiklerini söyledi.

Ankara\'da ölenleri andıklarını ifade eden Dede, \"Türkiye tarihinin en acımasız ve vahşi katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara katliamının üzerinden 2 yıl geçti. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, acımız azalmayacaktır. Demokrasiyi yok etmeye yönelik darbe girişimi önlenirken alınan önlemler, demokrasiyi yok etmeye yönelik olmamalı, demokrasinin önünü açmalıdır. Bugün gazeteleri, televizyonları, radyoları susturarak, demokratik eylemleri engelleyerek demokrasi kurduğunu iddia etmek, demokrasicilik oynamaktan başka bir şey değildir. Bizler demokrasi istiyoruz, şeffaflık istiyoruz. Basının ve demokrasi güçlerinin değil, demokrasiyi yok etmek isteyenlerin yargılanmasını, 10 Ekim ve diğer katliamların sorumlularının yargılanmasını istiyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, sessizce dağıldı.

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