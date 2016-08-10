Ankara katliamında hayatını kaybedenler için şarkı yapıldı

Müzisyen Barış Yıldırım 10 Ekim Ankara katliamı için bir şarkı yaptı. Sözleri Barış Yıldırım ve M. Sait Aydın’a ait olan şarkı, bugün Yıldırım’ın youtube adresinden paylaşıldı.

Adını katliamın tarihinden alan “10 Ekim Şarkısı... Biz ölmeyiz ölmekle” için hazırlanan klip, Ankara Garı'nı ifade eden bir animasyonla açılıyor. Klip boyunca katliamda ölenlerin resimlerinin yansıtıldığı vidyoda yerlere saçılmış kırmızı karanfil yaprakları görülüyor. Karanfillerin üzerinde ise katliamdan sonra alana sokulamayan ambulanslar için de göndermelerde bulunuyor.

“Yüreğiyiz insanın, duyarlar bizi/ Kör sağır perdeleri çekeriz bir gün/ Bin dilden bin türküyü sığdırıp bir heceye/ Ateş verip geceye, yakarız bir gün...” sözleriyle başlayan şarkı “Yumruklar gökte geldik, gördüler bizi/ Bu meydan kansız meydan! deriz ya bir gün/ Savrulup harmanında ölümler mevsiminin/ Yaşamın doruğuna çıkarız bir gün” sözleriyle ilerliyor.

Barış Yıldırım’ın sesinden dinlediğimiz şarkının, düzenlemelerini Yıldırım ve Kemal Sahir Gürel yaparken Mix ise Hayrani Kami’ye ait. Videoda yer alan animasyon ise Ozan Yıldırım imzası taşıyor.