Dayanışma sonuç verdi; Cafer Altun protezine kavuştu

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen saldırıda bacağını kaybeden Cafer Altun için On Ekim Dayanışması'nın başlattığı kampanya başarıyla sonuçlandı. Altun’un tedavisi için gerekli 26 bin dolar bir hafta içinde toplandı.

Bianet’te yer alan habere göre, kampanyayı başlatan On Ekim Dayanışması sosyal medya hesabından Cafer Altun’un ilk protez provasındaki fotoğraflarını paylaşarak, doktorunun çok hızlı bir şekilde yürüyebileceğini söylediğini belirtti.

Altun’un ihtiyacı olan hidrolik ve çipli protezin Türkiye’de üretiliyor. Bu nedenle protezin parçaları yurtdışından getirilerek burada uzmanlar tarafından uygulandı.

10 Ekim 2015’te Ankara’da Barış Mitingi’ne yönelik düzenlenen intihar saldırısında, 101 sivil hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Cafer Altun, patlamanın ardından öldüğü zannedilerek hastanede ayrı bir bölüme götürülmüş, nabzının attığı fark edilen Altun, operasyonla hayata döndürülmüştü. Patlamanın ardından işitme ve sağ gözünde görme yetisi zayıflayan Altun, sağ bacağını da kaybetmişti.