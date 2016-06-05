Ankara katliamında bacağını kaybeden Cafer Altun için "Bir adım at" kampanyası

Ankara Katliamı’nda önce öldü sanılan, ardından hayata döndürülen 24 yaşındaki Cafer Altun’a protez bacak takılabilmesi için “Daha Güzel Günler İçin... Cafer İle Bir Adım At” kampanyası başladı.

Bianet'in haberine göre, On Ekim Dayanışması, Ankara katliamında yaralanarak sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Cafer Altun’a protez bacak takılabilmesi için dayanışma kampanyası başlattı.

10 Ekim 2015’te Ankara’da barış mitingi’ne yönelik düzenlenen intihar saldırısında, 101 sivil hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Cafer Altun, patlamanın ardından öldüğü zannedilerek hastanede ayrı bir bölüme götürülmüş, nabzının attığı fark edilince bir dizi operasyonla hayata döndürülmüştü.

Patlamanın ardından işitme ve sağ gözünde görme yetisi zayıflayan Altun, sağ bacağını da kaybetti.

On Ekim Dayanışması, Altun’un ihtiyacı olan hidrolik ve çipli protezin Türkiye’de üretilmediğini ve parçaların yurtdışından getirilerek burada uzmanlar tarafından uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Protezin ve yapılacak işlemlerin toplam maliyeti ise 26 bin dolar. Generosity.com üzerinden başlatılan kampanyada, bir günde 3 bin dolar, yani gerekli miktarın yüzde 12’si toplandı.

“Daha Güzel Günler İçin... Cafer İle Bir Adım At” çağrısıyla düzenlene kampanyaya katılmak için tıklayın.