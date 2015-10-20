Ankara katliamı seçmeni nasıl etkiledi?

Cumhuriyet gazetesinden Selin Ongun, Metropoll Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar ve Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı'ya "Ankara katliamı seçmenlerin tercihlerini etkiledi mi?" diye sordu. Sencar, "AKP’nin durumu CHP ve HDP'den farklılık gösteriyor. Olumlu da olumsuz da etkilenebilir" dedi. Sarı ise, "Şu an yaptığımız ve halen devam eden araştırmamızın ara sonuçlarını incelediğimizde, Ankara katliamının AK Parti’nin eylül ayındaki yükselişini durdurduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özer Sencar soruya şu yanıtı verdi:

Bu soruya sağlıklı bir cevap verebilmek için olayın şok etkisinin yatışmasından sonra yapılacak alan çalışmalarını görmemiz gerek. Ancak olasılıkları sıralamak mümkün. Olayın birinci derecede hedefi ve mağduru HDP olduğundan olay öncesine göre oy kaybetmesi beklenmez. Bazı CHP üyesi gençler olayda katledilmiş olsa da barış yürüyüşünün tertipçileri arasında olmadığından CHP’nin bu olaydan olumsuz etkilenmesi de düşünülmemeli. AKP’nin durumu diğer iki partiden farklılık gösteriyor. Olumlu da olumsuz da etkilenebilir. Bunu, medya, parti lider ve yöneticileri ile tabanda siyaseti yürüten aktörlerin söylemleri ve seçmene anlatışlarındaki etkinlik belirleyecektir. Olayın IŞİD elemanlarınca gerçekleştirilmesi, yayın yasağı getirilmesi, yönetimin IŞİD’i yeterince ciddiye alıp takip etmemiş olması ve olay gününde güvenlik tedbirlerinin asgari seviyede bile alınmaması argümanları AKP’nin aleyhine etkili olabilecek unsurlar. Diğer taraftan 7 Haziran sonrası güçlü bir iktidarın çıkmaması ve siyasal istikrarın yetersizliği nedeniyle terörün ve huzursuzluğun artabileceği şeklindeki argümanlar AKP’ye seçmen nezdinde az da olsa bir destek sağlayabilir. Olayın etkisiyle AKP oy artışı sağlarsa bu oyların kaynağı büyük ihtimalle MHP olacaktır. AKP oy kaybederse üç muhalefet partisi de bundan istifade eder, diye düşünüyorum. Ancak siyasal kutuplaşma ve parti bağlılığının en yüksek seviyeye çıktığı günümüzde bu olayın bile seçimin kaderine değiştirecek seviyede oy kaymalarına yol açmasını beklemiyorum. Gerçek durumu önümüzdeki günlerde yapacağımız son seçim araştırması ile göreceğiz.

Murat Sarı ise şöyle konuştu:

Şu an yaptığımız ve halen devam eden araştırmamızın ara sonuçlarını incelediğimizde, Ankara katliamının AK Parti’nin eylül ayındaki yükselişini durdurduğunu görüyoruz. CHP’deki yükseliş ufak oranlarla da olsa devam ediyor. MHP’deki düşüş durmuş gözüküyor. HDP’nin oy oranında küçük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Elimizdeki tarihsel veriye dayalı araştırma sonuçları, bu tür terör olaylarına toplumun nasıl yaklaştığını gözler önüne seriyor. Türkiye’nin terör sorunu partiler üstüdür. Terör eylemleri Türkiye seçmenini duygusal olarak üzer, maneviyatını bozar ve bu tür olayları önlemekle görevli olan siyasete olan güvenini kaybettirir. Sonuç olarak seçimlerde oy kullanan kişi sayısı azalır.

Selin Ongun'un Cumhuriyet'te yer alan röportajının tamamına ulaşmak için tıklayın