Metropoll araştırdı, Meclis'te hangi parti kaç sandalye alacak?

MetroPOLL'ün, Prof. Dr. Özer Sencar başkanlığında yaptığı Türkiye'nin Nabzı Ekim 2015 araştırması açıklandı. Araştırmada, partilerin çıkarması muhtemel milletvekili sayıları AKP 261, CHP 135, MHP 77, HDP 77 oldu.

28 ilde 2526 kişi ile yapılan araştırma, 4-5 Ekim tarihleri arasında, Ankara katliamı yaşanmadan hemen önce tamamlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre araştırmanın Eylül ayında yapılan versiyonuna kıyasla, partilerin alacağı oylarda dikkate değer bir değişim görünmüyor.

Araştırmada bu tablonun nedenleri şöyle sıralanıyor:

- Ülke genelinde yaşanan gelişmeler seçmenlerin oy tercihlerinde az da olsa değişikliğe neden olsa da 7 Haziran seçim sonuçlarına kıyasla anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

- 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon görüşmeleri olumsuz sonuçlanmasına rağmen seçmenler siyasi partilerden "koalisyon kurma" taleplerini yinelemektedir.

- Partiler arası oy geçişkenliğinin anlamlı seviyede olmadığı Ekim ayı bulgularına göreAk Parti'nin artan seviyesinin kaynağının özellikle 7 Haziran'da sandığa gitmemiş küskün AK Partili seçmen olduğu görülmektedir.

- CHP Eylül ayında koalisyon görüşmelerindeki tavrı vesilesiyle yüzde 27,3 seviyesine çıkarmış olduğu oy oranını muhafaza edememiş görünmektedir. CHP'de gözlenen 1,3 puanlık yükselişin de ana kaynağının 7 Haziran'da sandığa gitmemiş fakat yerel seçimlerde CHP'ye oy vermiş seçmen olduğu tespit edilmiştir.

- MHP, Eylül ayında 1 puanlık bir destek kaybı yaşamış olsa da Ekim ayında 7 Haziran'da almış olduğu oy oranını muhafaza ettiği tespit edilmiştir.

- Benzer şekilde, HDP de 7 Haziran'da almış olduğu yüzde 13 oy seviyesini koruyor görünmektedir.

Bu oy dağılımına göre partilerin çıkarması muhtemel milletvekili sayılarını ise MetroPOLL şöyle hesapladı: AK Parti 261, CHP 135, MHP 77, HDP 77.

Metropoll araştırmasının diğer dikkat çeken sonuçları şöyle:

Türkiye'nin gidişatı iyi mi kötü mü?



Türkiye’nin gidişatına ilişkin algıda bu ay olumlu yönde bir kırılma var. Mayıs 2015’ten beri Türkiye’nin ‘kötüye’ gittiğine ilişkin algı trendi duraksamış görülüyor. Ülkenin genel olarak ‘kötüye doğru gittiğini’ düşünenlerin oranı Eylül ayına göre tam 7 puan düşerek yüzde 58 düzeyine gerilemiş durumda. Türkiye’nin genel olarak iyiye gittiğini düşünenler de Eylül ayına göre 5 puan artarak yüzde 27’ye çıkmış bulunuyor. Özelikle son iki ayda gözlemlediğimiz ‘iyi’ ve ‘kötü’ gelecek beklentisi arasında açılan makasın daralmaya başladığı anlaşılıyor. Bunda, AK Parti seçmeninde ‘iyiye gidiş’ beklentisinin geçen aydaki yüzde 50’den bu ay yüzde 64’e çıkması belirleyici oldu. Seçimlere doğru AK Parti seçmeninin tek başına iktidar umudunun artmasına paralel şekilde geleceğe ilişkin beklenti de olumluya yöneldi.

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?



Ankete katılanların yüzde 46’sı Türkiye’nin en önemli sorununun terör olduğunu düşünüyor. Bu oran geçen ay yüzde 36 düzeyindeydi. Terörü yüzde 18 ile ekonomi, yüzde 6 ile Kürt sorunu, yüzde 5 ile hükümet yönetimi takip ediyor.

Terör olaylarında hükümetin ihmali var mı?



Ankete katılanların yüzde 59’u hükümetin ihmali olduğunu düşünüyor. Olaylarda hükümetin ihmalinin olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 28. AK Parti’lilerin yüzde 27’si, CHP’lilerin yüzde 88’i, MHP’lilerin yüzde 83’ü ve HDP’lilerin yüzde 82’si artan terör eylemlerinde hükümetin ihmali olduğunu ifade ediyor.





Çözüm süreci doğru muydu?

Yüzde 51’lik çoğunluğu hükümetin PKK ve Öcalan’la yürüttüğü çözüm sürecini geriye bakıp düşündüğünde onaylamadığını söylüyor. Ancak mevcut gerginliği, şiddet ortamına ve kayıplara rağmen, hala yüzde 30’luk bir kesimi bu süreci bugün bile onayladığını ifade ediyor. Süreci onaylayanların oranı AK Parti’lilerde yüzde 43, CHP’lilerde yüzde 15, MHP’lilerde yüzde 11 ve HDP’lilerde yüzde 66. Onaylamayanlar en çok yüzde 79 ile MHP, yüzde75 ile CHP seçmeni. AK Parti seçmeninin de yüzde 36’sı onaylamıyor.





Suriye politikası başarılı mı?



MetroPOLL araştırmalarında 13 yıllık AK Parti iktidarının toplumdan en az destek bulan politikalarından birisi Suriye olarak öne çıkıyor. Ankete katılanlarım yüzde 56’sı Türkiye’nin Suriye politikasını başarısız bulurken, başarılı bulanları oranı yüzde 29’da kalıyor.

AK Parti’lilerin yüzde 40’ı da Suriye politikasının gözden geçirilmesinden yana.

AKP tek başına iktidar olur mu?



Ankete katılanların yüzde 50’si 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin tek başına iktidar olamayacağını, yüzde 39’u ise olacağını öne sürüyor. Ağustos ayında AK Parti’nin tek başına iktidar olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 43, Eylül ayında ise yüzde 40 idi.

Seçimlere doğru medyaya baskı arttı mı?



Yüzde 55’i seçimlere doğru hükümetin/devletin medya organlarına baskı yaptığı düşüncesinde. CHP’lilerin yüzde 90’ı, MHP’lilerin yüzde 76’sı, yüzde 86’sı ve de AK Parti’lilerin yüzde 19’u bu kanaatte.