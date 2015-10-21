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Ankara katliamı Matt Damon'ı kaçırdı

Ünlü oyuncu, Ankara'da yaşanan katliam sonrası Ferzan Özpetek'in filminde oynamaktan vazgeçti

21 Ekim 2015 19:26

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, yönetmen Ferzan Özpetek’in son filminde yer almak üzere dünyaca ünlü aktör Matt Damon’ı düşündüğünü ancak, oyuncunun bağlı olduğu ajansın Ankara’daki patlamalar sonrası anlaşmayı iptal ettiğini yazdı.

Onur Baştürk’ün Hürriyet’te “Gündemden dolayı fırsatları nasıl kaçırdık” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İkinci “fırsat kaçtı” haberim ise Matt Damon’la ilgili...

Ferzan Özpetek’in son filminde yer alması düşünülen isimlerden biri de meğer Matt Damon’mış.

Şu sıralar Marslı filminde yapayalnız izlediğimiz ünlü aktör... İstanbul’da çekilecek Özpetek filmi için Damon ve ajansı “Tamam” demiş.

Ama tıpkı Sense8’teki gibi bir beklenen son yaşanmış.

Bombalar patlayınca Damon’ın ajansı işi iptal ettiğini bildirmiş.

Çünkü Amerika’da oyuncuların güvenliği sözleşmedeki en önemli ve en pahalı madde.

Güvenliğin sağlanamadığı durumda yüksek tazminatlar devreye giriyor.

Bunu da haliyle kimse arzu etmiyor.

Kısacası karanlık gündemimizin maalesef bir de bu şekilde yansımaları oluyor.

Farkında olmadan kaçırıyoruz birçok şeyi...

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