Ankara katliamcılarının şoförü 3 çocuğun yanında kendini patlattı

Gaziantep'te, polisin terör örgütü IŞİD'in hücre evine yönelik operasyonu sırasında kendisini patlatan 'canlı bombanın', Ankara'daki katliamı gerçekleştiren 'canlı bombaları' bu kente taşıyan Halil İbrahim Durgun olduğu ortaya çıktı. Durgun’un kendini patlattığı evin içerisi harabeye dönerken banyoda 2 kadın ile 3 çocuk bulundu. Kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen kadın ve çocuklar polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA’dan Hasan Kırmızıtaş’ın haberine göre; Ankara'da 102 kişinin öldüğü bombalı saldırıları gerçekleştirenlerin Gaziantep'ten gittiklerinin belirlenmesinin ardından yapılan çalışmalar sırasında, paklamada ölen iki 'canlı bombayı' Ankara'ya götüren ismin Halil İbrahim Durgun olduğu saptandı. Bu olayın ardından polis canlı bombaların Ankara'ya gittiği otomobil ve olayla ilgisi olduğu belirlenen kişileri gözaltına aldı ancak 'kilit isim' olan Halil İbrahim Durgun'u ulaşamadı. Bu isme ulaşmaya yönelik çalışma sürerken polis, 30 Ekim günü kent merkezinde eylem hazırlığındaki IŞİD militanı 2 teröristi takibe aldı. Ancak, takibi anlayan ve polislere el bombası atarak kaçmaya çalışan teröristler yakalandı, bu kişilerle bağlantısı olan adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ve silah ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede bu kişilerin de İstanbul'da siyasi bir partinin il başkanlığı ile bir gazeteye yönelik bombalı eylem hazırlığında ortaya çıktı.

Ankara saldırısının firari şüphelileri ele geçti

Polis bu olayın ardından da hafta içerisinde Ankara saldırısıyla ilişkili olduğu belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2'si firari durumda olan 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin sorgulamasında polis, aranan Halil İbrahim Durgun'un da izine ulaştı. Polis araştırmasında her yerde arandığı için Suriye'ye kaçmış olabileceği tahmin edilen Halil İbrahim Durgun'un kentte olduğu ve 'canlı bomba' olarak eylem hazırlığı yaptığını saptadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Halil İbrahim Durgun'un, kentin yeni yerleşim alanlarından olan Beylerbeyi Mahallesi'nde bir apartmanda oturduğunu belirledi. Durgun'un büyük bir eylem hazırlığında olduğunu bilen polis, bu kişiyi yakalamak için dün gece operasyon kararı aldı.

Kararın ardından harekete geçen ekipler özel harekatçıların da desteğiyle Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki Durgun'un hücre evi olarak kullandığı daireye baskın düzenledi.

Önce ateş etti, sonra kendini patlattı

Operasyonu fark eden Halil İbrahim Durgun, önce polislere silahla ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan kısa süreli çatışmanın ardından Halil İbrahim Durgun, kaçamayacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğiyle kendisini infilak ettirdi.

Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından Halil İbrahim Durgun parçalanarak yaşamını yitirirken, eve giren Özel Harekat polisleri ile patlamanın şiddetinden çöken balkon parçalarının düşmesiyle bina önünde önlem alanlardan toplam 5 polis yaralandı. Yaralanan polisler ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

2 kadın ve 3 çocuk banyoda bulundu

Patlamanın ardından bomba imha uzmanları uzun süre evde başka tuzaklanmış patlayıcı bulunup bulunmadığını araştırdı. Tuzaklanmış patlayıcı bulunamazken, içerisi harabeye dönen evin banyosunda ise 2 kadın ile 3 çocuk bulundu. Kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen kadın ve çocuklar polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı bulunurken, çevredeki bazı kişilerin bölgede 2 kişinin kaçtığını söylemesi üzerine, bölgede çoğu boş olan apartmanlarda özel harekat polisleri saatlerce arama yaptı ancak kimseye ulaşamadı.

Olay yeri saatlerce incelendi

Gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Polis, patlamayla harabeye dönen evin içerisinde saatlerce inceleme yaptı ve tüm detayları tek tek kontrol etti. Polisin çalışması bu sırada çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlendi.

10 gün önce taşınmış, kimseyle konuşmamış

Operasyonda parçalanarak ölen 'canlı bomba' Halil İbrahim Durgun'un, yeni yerleşim alanı olan bölgedeki apartman dairesini 10 gün önce kiraladığı ortaya çıktı. Komşuları Durgun ve ailesini tanımadıklarını belirterek, "10 gün önce taşındılar, kim olduklarını bilmiyorduk, dışarıda da hiç görmedik. Dün silah sesi ve ardından büyük patlama oldu. Büyük korku yaşadık, gerçeği öğrenince de şoke olduk" dedi.

Bu arada 2 yıl önce boşandığı bilinen Halil İbrahim Durgun'un yanındaki kadın ve çocuklar ile aile görüntüsü vererek evi kiraladığı ileri sürüldü.

Eylem hazırlığında iddiası

Ankara'daki IŞİD katliamının ardından polis tarafından her yerde aranan Halil İbrahim Durgun'un, 'canlı bomba' olarak eylem hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü. Ne zaman nerede eylem yapacağı henüz saptanamayan Halil İbrahim Durgun'un, tüm hazırlıklarını tamamladığı ve harekete geçeceği için polis operasyonu sabaha bırakmadan dün gece saat 21.30 sıralarında gerçekleştirdi.

Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hücre evi operasyonunda canlı bombanın kendisini patlattığı ve 5 polisin yaralandığı belirtilerek şöyle dendi:

"14 Kasım 2015 Cumartesi günü akşam saatlerinde Şehitkamil İlçemiz Beylerbeyi Mahallesi'nde yapılan operasyonda; DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince bundan önce yapılan operasyonel çalışmalarda firari durumda bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla irtibatlı olan hücre evlerine düzenlenen operasyon sırasında önce ikamette bulunan DAEŞ militanı tarafından güvenlik görevlilerimize ateşli silahla saldırıda bulunulmuş olup, yapılan saldırıya anında karşılık verilmiştir. Bu esnada hücre evindeki canlı bombanın kendini patlatması sonucu 5 polis memurumuz yaralanmıştır. Operasyonda DAEŞ terör örgütü militanı ölü olarak, ikamette bulunan 2 bayan sağ olarak ele geçirilmiş, ikamette bulunan 3 çocuk muhafaza altına alınmıştır. Olayda yaralanan polis memurlarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. İlimizde görev yapan tüm Emniyet güçlerimizin terörle mücadele çalışmaları kararlıkla sürdürülecektir. Terör örgütlerine yönelik yapılan bu ve önceki tüm operasyonlarda görev yapan kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Olayda cansiperane görev yaparken yaralanan ve halen tedavi altında bulunan Polis Memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyor, aileleri ve Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileğimi sunuyorum."

Cephanelik bulundu

'Canlı bomba' Halil İbrahim Durgun'un kendisini patlatarak parçalandığı hücre evinde ele geçen silah mühimmat ve malzemeler şunlar:

"1 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca 9 mm, 1 abanca 7.65, 7 TNT kalıbı, 7 bilye ile güçlendirilmiş, fünye ile patlatmaya hazır TNT kalıbı, 1 bilyeli TNT kalıbı, 2 ateşleme fitili, 12 bölmeli düzeneği hazır canlı bomba yeleği, 7 el bombası, 455 tabanca mermisi, 150 kalaşnikof silah mermisi, 5 kalaşnikof silah şarjörü, 1 plastik patlayıcı ile düzenlenmiş bomba düzeneği, 2 top haline getirilmiş çok sayıda elektrikli kapsül, 5 tabanca şarjörü, 18 bin 70 lira ve 9 bin 560 dolar.